Fırında ekmek bulamayanlara uyarı
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Fırında ekmek bulamayanlara uyarı

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, iftara yakın saatlerde fırınlarda ekmek kalmadığını belirterek, ekmek tüketmek isteyen vatandaşların saat 14.00'e kadar ekmeklerini alması gerektiğini söyledi.

Fırında ekmek bulamayanlara uyarı
13.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:42

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, iftara yakın saatlerde fırınlarda ekmek kalmadığını belirterek, ekmek tüketmek isteyen vatandaşların saat 14.00'e kadar ekmeklerini alması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında artan pide tüketimi nedeniyle fırınlar ekmekten daha çok pide üretiyor. Samsun'da yumurtalı Ramazan pidesi 5 TL'den, yumurtasız pide ise 4 TL'den satılırken, ekmek ise 1,25 T ile 1 TL arasında satılıyor. İşten çıkan veya akşam saatlerinde fırından ekmek almak isteyen vatandaşlar genelde fırınlarda ekmek bulamıyor. Ekmek bulamayan vatandaşlar 1 - 1,25 TL'lik ekmek yerine fiyatı daha pahalı olan pide almak zorunda kalıyor.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, korona virüsü nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşların ekmeğe ulaşması için öğlen 14.00'e kadar fırınlara gitmesi gerektiğini söyledi. Ekmeğin geceden sabaha kadar üretildiğini ifade eden Yılmaz Yiğit, "Ekmekte genel olarak bir sıkıntımız yok. Ekmek gece çıkıyor. Gece ekmek yapımına başlıyoruz, sabaha kadar ekmek üretiyoruz. Saat 10.00'dan sonra da pide üretimine başlıyoruz. Vatandaşların pide talebini karşılamak için işe erken başlamak zorundayız. Buna istinaden vatandaşlar fırınlardan ekmeklerini öğlen 13.00-14.00 gibi istedikleri zaman ekmek bulabiliyorlar. Ekmeği erkenden aldıkları zaman bulma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. İftara kadar ekmek üretmek için fırının içinde bir tane daha fırın olması gerekiyor. Arz-talepte sıkıntımız yok. Ekmek almak isteyen vatandaşların saat 14.00'e kadar ekmeklerini almaları gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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