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Size çook düşük kalorili, çok lezzetli, harika bir tarifim var. Karşınızda Fırında Diyet Kabak. Su oranının yüksek olmasıyla kabağın kalorisi çok düşük ve benim favorilerim arasında. : ) İşte malzemeler:



3 adet kabak



2 diş sarımsak



1 limonun suyu 1 YK zeytinyağı



Az tuz



Karabiber



50 gr kaşar peyniri.