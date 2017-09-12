Fırında Diyet Kabak
Kanalıma Hoş Geldiniz,Size çook düşük kalorili, çok lezzetli, harika bir tarifim var. Karşınızda Fırında Diyet Kabak. Su oranının yüksek olmasıyla kabağın kalorisi çok düşük ve benim favorilerim arasında.
Kanalıma Hoş Geldiniz,
Size çook düşük kalorili, çok lezzetli, harika bir tarifim var. Karşınızda Fırında Diyet Kabak. Su oranının yüksek olmasıyla kabağın kalorisi çok düşük ve benim favorilerim arasında. : ) İşte malzemeler:
3 adet kabak
2 diş sarımsak
1 limonun suyu 1 YK zeytinyağı
Az tuz
Karabiber
50 gr kaşar peyniri.