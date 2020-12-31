Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı

31.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:08
Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı

AKSARAY'da etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), akrabası Mehmet B. (30) tarafından tabancayla vuruldu.

AKSARAY'da etli ekmek fırını işleten Hasan Burçak (59), akrabası Mehmet B. (30) tarafından tabancayla vuruldu. Burçak hastaneye kaldırılırken, polis kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, saat 12.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Burçak, iş yerine gelen akrabası Mehmet B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B., Hasan Burçak'a tabancayla 3 el ateş etti. Burçak, kanlar içinde yere yığılırken Mehmet B. kaçtı. Hasan Burçak, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Aynı caddede çay ocağı işleten Seyhan Ö., "Vurulan fırıncı az önce benim işletmemden çay almıştı. Daha sonra silah sesi duydum ve fırıncının yere yığıldığını gördüm" dedi.

Polis, kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı
Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı
Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı
Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırıncıyı akrabası vurup, kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:24:25. #1.15#
title