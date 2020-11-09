Fırıncın Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı konusu nedir? Fırıncının Karısı nerede çekildi, ne zaman çekildi?

Türk komedi filmlerinden olan, başrollerinde Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Güldür Güldür ekibinin sevilen oyuncularından olan Fırıncının Karısı hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık. Fırıncının Karısı film konusu nedir? Fırıncının Karısı film oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı ne zaman çekildi?

Son dönem Türk komedi yapımları arasında keyifle izlenen ve izleyici tarafından sevilen film Fırıncının Karısı hakkında merak edilenleri ve detayları sizler için kaleme aldık. Fırıncının Karısı filmi hakkında filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler haberimizde.

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdane, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KİMLER?

Fırıncının Karısı filmi 17 Eylül 2019 yılında vizyona girdi. Fırıncının Karısı'nın başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran paylaşıyor, üçlüye kadroda Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur eşlik ediyor.

Büşra Pekin

Alper Kul

Korhan Herduran

Ferdi Sancar

Beyti Engin

Ayça Koptur

FIRINCININ KARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer'den Üsküdar'a, İstanbul'un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.

FIRINCININ KARISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2019 tarihinde vizyona giren film, 2018 yılı itibari ile çekilmeye başlandı.