Fırıncıların rekabeti vatandaşı sevindirdi
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Fırıncıların rekabeti vatandaşı sevindirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde satılan ekmeğin fiyatı yılan hikayesine döndü.

Fırıncıların rekabeti vatandaşı sevindirdi
19.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:18

Aydın'ın Nazilli ilçesinde satılan ekmeğin fiyatı yılan hikayesine döndü. Fırıncıların farklı fiyat politikası nedeniyle Nazilli'de 200 gram ekmeğin fiyatı 75 kuruşa kadar düştü. Fırıncılar arasındaki rekabetten dolayı düşen fiyat nedeniyle fırıncılar isyan ederken vatandaşlar ise adeta bayram etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ekmek fiyatlarındaki anlaşmazlıklar vatandaşı sevindirdi. Nazillili fırıncılar, Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Reşat Ofilioğlu başta olmak üzere herkesin ucuz ekmek sattığını bu nedenle sıkıntılar çektiklerini belirtti. Oflioğlu'nun kendilerine lider olarak oda başkanı seçtiklerini söyleyen fırıncılar kendilerinin de zararına ekmek sattıklarını ifade ederek fiyat sorununun çözülmesini istiyor.

Fırıncıların zor durumda kaldıklarını ve dayanabilmek için ev ve arabalarını sattıklarını kaydeden fırıncı İbrahim Demici, Başkan Oflioğlu'nu göreve davet etti. Demirci, "Fırıncı kan ağlıyor. Fırınların büyüklüklerine göre değişen rakamlarda zararlar ediliyor. Kimse bunu kardan zarar olarak görmesin. Evini, arabasını satan fırıncı var. Nazilli'de fırıncılar büyük zararlar ediyor. Belki birkaç fırıncı arkadaş batacak, belki de biz de batacağız belli değil. Ama bir şekilde bunun düzelmesi gerekiyor. 1,5 TL'de karar alındı ama bunu Oda Başkanımız Oflioğlu başta olmak üzere kimse uygulamıyor. Herkes zararına ekmek satıyor" dedi.

Fırınların her gün binlerce lira zarar ettiğini kaydeden fırıncı Talat Batur ise, "Biz 3 arkadaş gücümüzü birleştirerek ekmek üretiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni biraz daha dayanmak ve biraz daha az zarar etmek için. Biz de kararlıyız. Bu durum düzelmezse gittiği yere kadar, batana kadar ekmeği bu fiyattan satmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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