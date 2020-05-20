Fırıncıların, ekmek kavgası
Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırıncılar ekmek yüzünden kavga etti.
20.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:16
Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırıncılar ekmek yüzünden kavga etti. Mıntıka yüzünden kavga eden fırıncıları vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İki ayrı ekmek fırını çalışanı, birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Vatandaşlar fırıncıları güçlükle sakinleştirdi.
Birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanan fırıncılar daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri iki fırıncı hakkında idari işlem başlattı.
(Hurşit Topal/İHA)
Kaynak: İHA