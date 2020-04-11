Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

İSTANBUL - İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı sürüyor. Temel tüketim maddesi olması bakımında yasaktan muaf tutulan sektörler arasından yer alan fırıncılar, yasağın ilk gününde mahalle ve sokakları gezerek evden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırıyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un ara sokaklarına giren fırıncı esnafı, akşam yemeği için ekmek almak isteyen mahalle sakinlerine, 'ekmekçi geldi' diye seslenerek uyarıyor. Ekmek almak isteyenler ise ekmek arabasını pencere ve balkonlardan durdurarak ihtiyaçları doğrultusunda ekmeklerini alıyor.

Kaynak: İHA