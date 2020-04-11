Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi - Haber
İstanbul

Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

11.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:15
Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

İSTANBUL - İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı sürüyor. Temel tüketim maddesi olması bakımında yasaktan muaf tutulan sektörler arasından yer alan fırıncılar, yasağın ilk gününde mahalle ve sokakları gezerek evden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırıyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un ara sokaklarına giren fırıncı esnafı, akşam yemeği için ekmek almak isteyen mahalle sakinlerine, 'ekmekçi geldi' diye seslenerek uyarıyor. Ekmek almak isteyenler ise ekmek arabasını pencere ve balkonlardan durdurarak ihtiyaçları doğrultusunda ekmeklerini alıyor.

Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haber
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı Haber
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Saruhan Oluç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Futbol Zonguldak Türk Lirası Para Cezası
Şu an buradasınız: Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 20:48:21. #1.14#
title