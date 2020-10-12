Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
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Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde

12.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:37

SAMSUN (İHA) – Samsun Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarında yeni tarifesi fırıncılara gönderildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarında yeni tarifesi fırıncılara gönderildi. 200 gramı 1,25 TL'den satılan ekmek, yeni fiyat tarifesinde 1,50 TL oldu. Fırıncılar zamdan ötürü memnun olduklarını dile getirdi.

Samsun Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına bir yıl aranın ardından 13 Haziran'da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı. 200 gramı 1,25 TL'den satılan ekmekte zamdan sonra gramaj arttırılmış ve 220 gram ekmek 1,50 TL olarak satılmaya başlanmıştı. O dönemde Samsun Valiliğine atanan Dr. Zülkif Dağlı'nın ilk işi bu zammı iptal etmek olmuştu. Bir süredir eski tarifeden devam eden ekmek fiyatları, Samsun Fırıncılar Odası'nın fırınlara gönderdiği yeni tarife ile değişti.

Yeni tarifeye göre 200 gram baston ekmek 1,5 TL, 400 gram ikili somun ekmek 3 TL, 400 gram ikili tandır ekmek 3 TL, 800 gram dörtlü Trabzon ekmek 6 TL, bin 600 gram sekizli Trabzon ekmek 12 TL, 2 bin gram onlu Trabzon ekmek 15 TL, 200 gram kepek ekmek 1,5 TL, 200 gram pıtıl ekmek 1.5 TL, 200 gram sade pide 1,75 TL, 150 gram lavaş 1,5 TL ve 150 gram kıymalı hamuru 2,5 TL fiyatla satılmaya başlandı.

Bu tarifede ekmeğin gramajının artırılmadığı, bu yönüyle de Haziran'da yapılmak istenen yüzde 9'luk zamdan daha fazla oranda bir artış gerçekleştiği gözlendi. Fırıncılar, un fiyatlarının çok fazla artmasından ötürü sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle gelen zamdan memnun olduklarını dile getirdi. Tarifenin uygulanmasının ardından şimdi gözler Samsun Valiliğine çevrildi. Esnaf ve vatandaşlarca zamma onay verilip verilmeyeceği merak ediliyor. - SAMSUN

Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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