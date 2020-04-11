Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar
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Zonguldak, Tekirdağ

Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'daki fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor.

11.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:53
Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'daki fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor.

İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Tekirdağ'daki fırıncılar ekmeği olmayan vatandaşlara sokak sokak gezip ekmek dağıtmaya başladı. Oturdukları apartmanların balkonundan ip yardımı ile sepetlerini aşağı sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların sepete koydukları ekmekleri yukarı çekip eve alıyor. Bazı vatandaşlarda pencerelerinde ekmeklerin gelmesini bekliyor.

Fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

Kaynak: İHA

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