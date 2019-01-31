Fırıncılar İade Yasasına Uyulmasını İstiyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ekmek ve unlu mamuller gibi tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin geri iade edilmesi yasasına tamamen uyulmasının herkes açısından yararlı olacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz Yiğit, ekmek israfını önlemek için herkesin bu yasaya tamamen uyması gerektiğini vurguladı. Yiğit, "Ekmeğin gramajı büyütüldükten sonra 4 ekmek alanlar 3, 3 ekmek alanlar da 2 ekmek alıyorlar. Çuval bazında tüketimimiz eskiyle aynı ama insanlar artık daha bilinçli bir şekilde ekmek tüketiyorlar. İsrafın ana teması iadelerden kaynaklanıyor. Devletimiz de bununla alakalı bir takım önlemler aldı. Günlük bayi, bakkal ve kurumsal firmaların aldığı ekmeklerin iadesine oran koydu. Atıyorum, bir bayi 100 ekmek satıyorsa bunun iadesi maksimum 5 ekmek olacak diye bir düzenleme yaptılar. Yüzde 5'in üzerinde iade alınmayacak diye yasalar çıkartıldı. Bunun uygulaması şu andaki süreçten dolayı yeteri kadar ilgi yok. Bu yasalara güzelce uyulursa bu fırıncının lehine olur. Kısa süredir bu işlem uygulandığı için şu anda bir tespitte bulunamadık. Yüzde 5 uygulamasını israfın önüne geçmek için olumlu buluyoruz. Ayrıca bayi ve bakkallara verilecek iskontoların da miktarı belirlendi" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA