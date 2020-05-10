Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayserili fırıncılar hem mahalleleri gezerek ekmek sattı hem de vatandaşlara müzik dinleterek eğlendirdi.