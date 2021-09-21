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Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

Denizli'de 50 yılı aşkındır ekmek satan Enver Taş, un ve maya ürünlerinde artan maliyetlerin fırıncıları zor duruma soktuğunu belirterek ekmek fiyatlarında artış yapılması gerektiğini belirtti.

Denizli'de 50 yılı aşkındır ekmek satan Enver Taş, un ve maya ürünlerinde artan maliyetlerin fırıncıları zor duruma soktuğunu belirterek ekmek fiyatlarında artış yapılması gerektiğini belirtti.

Fırıncıların yaşadıkları sorunlarla ilgili Taş, son 2 yılda un fiyatlarının yüzde yüzün üzerinde arttığını ifade ederek ekmeğe yüzde 20 zam istediklerini ifade etti. Denizli'de 1 lira 75 kuruşa satılan 200 gramlık ekmeğin yüzde 20'lik zam uygulanarak 2 kuruşa satılmasını talep ettiklerini söyleyen Taş, ekmeğe zam gelmese çok sıkıntılı sürece gireceklerini dile getirdi.

Son yıllarda doğalgaz ve elektriğe art arda zam gelmesiyle ekmek yapma maliyetinin giderek arttığını ifade eden Taş, un, işçi ücretleri, maya gibi maliyetlerin düşmesini umduklarını ve bu durumun fırıncı esnafını zor duruma soktuğunu belirtti. Taş, "yarım asırdır ekmek pişirip satıyorum. Pandemi dolaysıyla art arda birçok şeye zam geldi bundan dolayı un, maya ve faturalarda zamlandı. Bizler de kendimizi düşünmek zorundayız. Kazancımız zam karşısında gittikçe düşüyor. Bundan dolayı ekmek fiyatına zam yapılmasını istiyoruz. Vatandaşların eski oranla alım gücüde biraz düştü ama elimizden değil. Umarım her şeye indirim gelir. Bizim de zam talebine ihtiyacımız olmaz" diye konuştu. - DENİZLİ

Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

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