Fırıncılar "Ekmeğe zam gelebilir" diyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırıncılar "Ekmeğe zam gelebilir" diyor

Fırıncılar 'Ekmeğe zam gelebilir' diyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fırıncılar, un ve hamura zam geldiğini ve böyle giderse ekmeğin önümüzdeki günlerde fiyat artışıyla karşılaşacağını söylüyorlar.

Fırıncılar, un ve hamura zam geldiğini ve böyle giderse ekmeğin önümüzdeki günlerde fiyat artışıyla karşılaşacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam konusu gündeme gelmişti. Konunun üzerine açıklamalarda bulunan fırıncılar, un ve hamur fiyatlarına ayda 20 TL zammın gelmesiyle olumsuz etkilendiklerini ve ilerleyen günlerde ekmeğe zammın gelmesini öngörüyorlar.

"FİYATLARIN SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Ekmek fiyatlarına esnaf olarak zammın gelmesini istediklerini ifade eden fırıncı Hakan Karaca, "Şu durumda insanların mağdur olmaması daha önemli. Un ve maya fiyatlarının ayda 10 ile 20 TL arasında artış göstermesi biz fırıncıların zarara uğramasına neden oluyor. Yaklaşık günde 300 ayda ise 9 bin TL zarar etmiş oluyor. Bu da düşük bir zarar değil. Bizler ekmeğe zam istemiyoruz. Sadece fiyatların sabitlenmesini istiyoruz. Vatandaş ekmeğe 2- 2,5 TL verdiği zaman suçlunun biz olduğunu zannediyor. Bu bizim elimizde olan bir durum değil" şeklinde konuştu.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA EKMEK FİYATLARINDA ARTIŞ OLACAĞI GÖRÜNÜYOR"

Ekmeği 2 TL'den sattıklarını belirten Karaca, "İnsanlar ekmek alırken şaşırıyor. Ekmeği 2,5 TL'den satmadığımız için. Ama kimi vatandaş ise 2 TL'nin bile çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylelikle hem biz mağdur oluyoruz hem de vatandaş mağdur oluyor. Un ve hamur fiyatlarının her ay üzerine 10-20 TL artmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor. Beklenen zam ise 25 kuruş olursa bizlerde rahatlarız diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'
TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık"
Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Son dakika haberleri... Erdoğan: '(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fırıncılar "Ekmeğe zam gelebilir" diyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:13:24. #1.16#

title