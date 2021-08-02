Fırıncılar "Ekmeğe zam gelebilir" diyor
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Fırıncılar "Ekmeğe zam gelebilir" diyor

Fırıncılar 'Ekmeğe zam gelebilir' diyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fırıncılar, un ve hamura zam geldiğini ve böyle giderse ekmeğin önümüzdeki günlerde fiyat artışıyla karşılaşacağını söylüyorlar.

Fırıncılar, un ve hamura zam geldiğini ve böyle giderse ekmeğin önümüzdeki günlerde fiyat artışıyla karşılaşacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam konusu gündeme gelmişti. Konunun üzerine açıklamalarda bulunan fırıncılar, un ve hamur fiyatlarına ayda 20 TL zammın gelmesiyle olumsuz etkilendiklerini ve ilerleyen günlerde ekmeğe zammın gelmesini öngörüyorlar.

"Fiyatların sabitlenmesini istiyoruz"

Ekmek fiyatlarına esnaf olarak zammın gelmesini istediklerini ifade eden fırıncı Hakan Karaca, "Şu durumda insanların mağdur olmaması daha önemli. Un ve maya fiyatlarının ayda 10 ile 20 TL arasında artış göstermesi biz fırıncıların zarara uğramasına neden oluyor. Yaklaşık günde 300 ayda ise 9 bin TL zarar etmiş oluyor. Bu da düşük bir zarar değil. Bizler ekmeğe zam istemiyoruz. Sadece fiyatların sabitlenmesini istiyoruz. Vatandaş ekmeğe 2- 2,5 TL verdiği zaman suçlunun biz olduğunu zannediyor. Bu bizim elimizde olan bir durum değil" şeklinde konuştu.

"İlerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor"

Ekmeği 2 TL'den sattıklarını belirten Karaca, "İnsanlar ekmek alırken şaşırıyor. Ekmeği 2,5 TL'den satmadığımız için. Ama kimi vatandaş ise 2 TL'nin bile çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylelikle hem biz mağdur oluyoruz hem de vatandaş mağdur oluyor. Un ve hamur fiyatlarının her ay üzerine 10-20 TL artmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor. Beklenen zam ise 25 kuruş olursa bizlerde rahatlarız diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Fırıncılar 'Ekmeğe zam gelebilir' diyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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