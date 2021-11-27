Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: "Devletimiz ucuz en veya tahsisli un vermek adına çaba sarf ediyor" - Haberler Ekonomi
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Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: "Devletimiz ucuz en veya tahsisli un vermek adına çaba sarf ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı:

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, ekmeğin vatandaşa ulaşması için fırıncıya ucuz veya tahsisli un vermek adına hükümetin çaba sarf ettiğini belirterek, "Devletimize güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

EDİRNE (İHA) - Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, ekmeğin vatandaşa ulaşması için fırıncıya ucuz veya tahsisli un vermek adına hükümetin çaba sarf ettiğini belirterek, "Devletimize güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirtti. Fırıncı esnafının unu 140 TL'den alırken ekmeği 2 TL'den sattığını ifade eden Canbaz, şu an da aldıkları unun 176 TL zamlanarak 314 liraya yükseldiğini söyledi. Canbaz, hala üretime devam etmek için mücadele verdiklerini vurguladı.

Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin çözümü için hükümetin destek verme peşinde olduğunun altını çizen Canbaz, "Tahsisli veya ucuz unu fırıncıya vererek, ekmeğin vatandaşa ulaşması peşinde koşan devletimizin bu konudaki çabalarını görüyoruz. Devletimize olan güvenimiz ve umudumuz devam ediyor" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: Devletimiz ucuz en veya tahsisli un vermek adına çaba sarf ediyor

Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: Devletimiz ucuz en veya tahsisli un vermek adına çaba sarf ediyor

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