Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor
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Bahçelievler, Siirt

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor Siirt'te bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

13.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:09
Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

SİİRT - Siirt'te bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

Siirt Bahçelievler Mahallesinde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, korona virüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika beklettikten sonra para üstü olarak müşterilere veriyor.

Madeni paraların sıcak ısıyı görmesiyle dezenfekte olduğuna inandığını belirten Halil Kasar, bu yöntemin diğer fırıncılar tarafından da yapılmasını istediğini söyledi. Kasar, "1995'ten beri fırıncıyım. Bir fırıncı olarak, bir esnaf olarak bozuk paralarımızı tepsiye dizip fırına atıyoruz. Fırında kaldıktan sonra kurutulmuş halde bozuk para üstü olarak müşterilerimize sunuyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kim ne yapabiliyorsa elini taşın altına koyabiliyorsa ki biran önce bu virüsü atlatalım" dedi.

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

Kaynak: İHA

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