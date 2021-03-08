MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
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MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil

08.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:06

Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfilMANİSA'da faaliyet gösteren bir ekmek fırını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın müşterilerine karanfil dağıttı.

Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil

MANİSA'da faaliyet gösteren bir ekmek fırını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın müşterilerine karanfil dağıttı.

Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın müşterilerini unutmadı. Vitrine 'Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun' diye yazdıran işletme, ekmek almaya gelen kadın müşterilerine karanfil hediye etti.

İşletme sahibi Ali Arslan, "Bugünün özel bir gün olması nedeniyle kadınlarımızı ve annelerimizi unutmadık. Bugün kadın müşterilerimize hediye ettiğimiz karanfiller ile gönüllerine girmeyi düşündük. Gün boyunca dağıtımını yaparak, bu özel günde onları unutmamış olacağız. Bu vesile ile tüm şehit annelerimizin de kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil
MANİSA Fırıncıdan kadın müşterilerine karanfil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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