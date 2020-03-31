Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek Konya'da bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.

Konya'da bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde fırıncılık yapan Kemal Aydoğdu, koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayanlara yönelik "ücretsiz ekmek" çalışması başlattı.

Aydoğdu, iş yerinin camına astığı afişe, "Koronavirüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır." yazdı. Aydoğdu'nun bu davranışı, sosyal medyada da beğeni aldı.

Fırın çalışanları, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ekmek ihtiyacını da evine giderek karşılıyor.

"Manevi bir görev olarak yapıyoruz"

Kemal Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Beş şube ve 70 çalışanla hizmet verdiklerini, ihtiyaç sahiplerine günlük 600 ekmek dağıtıldığını aktaran Aydoğdu, "Bu dönemde salgın nedeniyle kapanan birçok iş yeri mevcut. Bunun yanı sıra işsiz insanlarımız da var. Biz de bu kardeşlerimizin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için bir çalışma başlattık. Bunu bir kampanya olarak değil manevi bir görev olarak yapıyoruz. İnşallah normal hayatımıza geçene kadar bu hizmetimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Aydoğdu, girişimleriyle ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Böyle bir hizmet bize Osmanlı kültüründen geliyor ancak günümüzde unutulan bir hizmet olmuştu. Biz de bunu tekrar gün yüzüne çıkartmak istedik. Herkesin bu süreçte son derece duyarlı olması gerekiyor. Bu bir milli mücadeledir. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Biz gücümüz nispetinde bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden herkes elini taşın altına koymalı. İnşallah en kısa sürede de bu salgın biter ve sağlıklı günlerimize yeniden kavuşuruz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA