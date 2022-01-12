İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN FIRINCI, BAŞINDAN YARALANDI

ADANA'da fırıncı Mücait Toroman (45), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Toroman'ın evinin de kurşunlandığı belirtildi.

Olay, saat 08.30'da Seyhan ilçesi, Barış Mahallesi, 50175 Sokak'taki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Toroman, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancayı kullanan saldırgan otomobille kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Toroman'ın, evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.