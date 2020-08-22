Fırıncı esnafından "un fiyatları denetlensin" talebi Kırşehir Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Davut Kaya, fırıncı esnafının mağduriyet yaşadığını belirterek, un fiyatlarının denetlemesini talep etti.

Kırşehir Kahveciler, Fırıncılar ve Otelciler Odası Başkanı Davut Kaya, fırıncı esnafının mağduriyet yaşadığını belirterek, un fiyatlarının denetlemesini talep etti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırıncı esnafının un fiyatlarındaki dengesizlik nedeniyle sorunlar yaşadığını ifade etti.

Ekmek fiyatlarında devlet tarafından belirlenen tarifeye göre satış yapıldığını aktaran Kaya, maliyet kaleminin en önemlisi olan un da serbest piyasa nedeniyle denetim yapılmadığına dikkati çekti.

Fırıncılığın diğer meslek grupları arasında halkla doğrudan ve sürekli iletişimi olan nadir mesleklerden birisi olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde esnafımız zorlu bir dönem geçirerek, vatandaşlarımızın kapısına kadar ekmeklerini götürmüştür. Yine bu pandemi sürecinde artan maliyetlerimize rağmen, devletimizle milletimizle dayanışma adına süreç boyunca hiçbir talepte bulunmadık. Geldiğimiz bugün itibarıyla 80-90 liraya alınan un 135-140 lira aralığında seyretmektedir. Ekmek fiyat güncellemesi olmamasına rağmen, un fiyatlarında ciddi artışın temel sebebi serbest piyasa uygulaması ve un fiyatlarının denetlenmemesidir. Devletimizden ve ilgili kurumlarımızdan temel gıda maddelerinden olan ekmeğin ana maliyeti un fiyatlarında denetim yapmasını, dengesiz fiyat artışlarının önüne geçmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA