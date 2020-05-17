Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor
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Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor

KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıttı.

Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor
17.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:55

 

KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıttı. Bıyık, insanları mutlu görmelerinin en büyük gayeleri olduğunu, ramazan ve salgın sürecinde insanlarla vakit geçirmeye çalıştıklarını söyledi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nene Hatun ve Bağlarbaşı mahallelerinde evlerinde kalan vatandaşlara, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini ve tatlıları dağıttı. Baba mesleği olan ekmek fırınını hala kardeşleriyle beraber işlettiklerini belirten Bıyık, "Babamın fırınında çalışırken şirketin ekmek arabasıyla mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak ekmek dağıtırdım. Bu nedenle şimdi bile mahallelere indiğimde herkesin ekmek beklentisi var. Bu nedenle bazı vatandaşlar latife yaparak, 'Başkan bize neden ekmek getirmedin' şeklinde espri yapıyor. Bizler de bugün onlara geldik. Hem gün içerisinde hem de farklı zaman dilimleri içerisinde devamlı tekrarladığımız bir organizasyon. Milletimiz de bu durumdan çok memnun"  dedi.'İNSANLARI MUTLU GÖRMEK EN BÜYÜK GAYEMİZ'

İnsanları mutlu görmelerinin en büyük gayeleri olduğunu belirten Bıyık, "Bizim için de önemli olan insanların mutluluğu, biz her zaman Allah'a şükür sahada olmaya gayret ediyoruz. Sahada oldukça da insanları mutlu görmek, yüzünde tebessüm oluşturabilmek bizim en büyük gayemiz. Bugün yaptığımız çalışmalarımızda da amacımız vatandaşlarımızı memnun ederek yanında olacağımızı ifade etmek. Pandemi sürecinde vatandaşımız başkanını sokakta görmek istiyor açıkçası. Bizler de onlarla beraber vakit geçirmeye, ramazanı ve koronavirüs sürecini bir şekilde böyle götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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