Fırına dalan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular...Kaza anı kamerada

Büyük panik yaşanan kazada iş yeri girişi ve araç hurdaya döndü

Antalya'da otomobil fırına daldı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir otomobil, içeride çalışan ve müşterilerin olduğu sırada fırına daldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile Hamidiye Caddesi'nin kesiştiği kavşak sisteminde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 LP8739 plakalı siyah otomobil kavşak sisteminde, sürücüsü öğrenilemeyen 07 FJJ 27 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle siyah otomobil kavşak kenarındaki bir fırına girdi. Otomobilin ön kapıdan fırına girmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kapı önündeki klima ünitesi savrulurken, masadakiler hızlı bir şekilde yerlerinden kalktı. Araçtan inen sürücü hemen arka koltuktaki çocuğuna koştu. Kazada otomobil içindeki kadın ve çocuk hafif yaralandı. Masaların kapıya uzak olması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde iki aracın kavşak sisteminde çarpışması ve siyah aracın fırına daldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle klima ünitesinin sürüklenmesi ve masadakilerin kaçması ve sürücünün hemen arka kapıyı açıp çocuğuna bakması an be an görüntülere yansıdı.

"Baktım üzerimize geliyor"

Fırın çalışanı ve kaza anında masada oturan Melih Ferhat Arslan, "Kapının yakınında masada arkadaşlarımla oturuyordum. Bir fren sesi duydum. Kafamı çevirip baktım araba üzerimize doğru geliyor. Sonrasında arkadaşlarımla birlikte içeri kaçtık. Bir bağırma çağırma oldu. Kapının önünde olsak direk bize çarpacaktı" dedi.

