Fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan fırın ve pastane çalışanları, maskeyle eldiven takarak müşterilerle aralarına 1 metre mesafe koyuyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan fırın ve pastane çalışanları, maskeyle eldiven takarak müşterilerle aralarına 1 metre mesafe koyuyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme kent genelinde açılmazken, fırın ve pastane gibi iş yerleri de sadece paket olarak satışlarına devam etti.

Dükkanlarına el dezenfektanı koyan işletmeler, müşterilerini önce bu alana yönlendirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için maske ve eldiven kullanarak hizmet vermeye başladı. Oturma alanlarına müşteri kabul etmeyen iş yerleri, sadece paket servis olarak hizmet sunuyor.

Bakırköy'de fırın işletmecesi olan Ayhan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ellerinden gelen bütün önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Müşteri içeri yoğun bir şekilde almadıklarını ve 1 metre kuralına uymaya gayret ettiklerini dile getiren Avcı, "Gelen müşterilerimizin ilk başta ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Personelimiz de aynı şekilde içeri girdiği zaman ellerini dezenfekte ediyor. Müşterilerimiz daha duyarlı davranıyorlar. El birliğiyle bu virüsün memleketimizden gitmesini sağlayacağız." dedi.

Açık kalabilecekken dükkanını 15 gün kapatacak

Bahçelievler'de börek ve tatlı salonu işleten Hakan Bayrak da genelge kapsamında müşteri kabul edebilecek şartlara uyduklarını ancak paket servis satışı tercih ettiklerini belirtti.

Yaşanan durumun küresel olduğunu ve ulus olarak korunmanın gerektiğine değinen Bayrak, "Hem misafirlerimizi, vatandaşlarımızı hem de kendimizi korumamız gerekiyor. O nedenle sadece paket servis olarak hizmet verdik 2 gün. Bugün de bir karar alarak 15 gün süreyle müessesimizi sıcak satışa kapatıyoruz." diye konuştu.

Bayrak, satış yaptığı zaman hem kendilerinin hem de müşterilerinin aldıkları tedbirlere uyduğunu, buna karşın hiç bir olumsuzluk yaşanmaması için işletmeyi kapatma kararı aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA