Fırın ve alışveriş merkezlerinde koronavirüs tedbirleri denetimi
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Fırın ve alışveriş merkezlerinde koronavirüs tedbirleri denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri fırın ve alışveriş merkezlerinde Ramazan öncesi denetim gerçekleştirdi.

23.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:58
Fırın ve alışveriş merkezlerinde koronavirüs tedbirleri denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri fırın ve alışveriş merkezlerinde Ramazan öncesi denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, alışveriş merkezlerinde sosyal mesafe, hijyen tedbirleri, maske, eldiven ve ürünlerin son kullanma tarihleri denetimini gerçekleştirirken zabıta ekipleri de hal fiyatları ile ürünlerin satış fiyatlarını denetledi.

Ramazan ayına girerken fırınlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar ile Ramazan ayında ekmek satışlarında getirilen uygulamalar konusunda fırıncılara bilgilendirme yapıldı.

Yeni uygulamayla fırınlarda ekmek üretimi iftar saatine iki saat kala sonlandırılacağı bu sürede ekmek satışlarının gerçekleştirileceği ve iftar sonrasında ise üretime devam edileceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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