Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekmek fırınları arasında başlayan rekabetten, 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı, 75 kuruşa kadar düştü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde ekmek fırınları arasında başlayan rekabetten, 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı, 75 kuruşa kadar düştü.
Karapınar Esnaf ve Sakatlarlar Odası Başkanlığınca bir ay önce ekmeğe yapılan yeni fiyat belirlemesinin ardından, uzun zamandır 1 liraya satılan 220 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılması kararlaştırıldı.
Ancak rekabet halindeki bazı fırınlar ekmek satışlarında fiyat düşürdü.
Ekmek, ilçedeki bazı fırınlarda 75 kuruş, bazılarında 80 kuruş ve bazılarında da 1 liraya satılıyor.
Vatandaşlar ucuz ekmek satan fırınlara akın ediyor.