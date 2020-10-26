Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı
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Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı

26.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:15
Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı

Samsun Havza Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından ekmek fırınlarına yönelik yapılan denetimlerde ekmek gramajları fazla çıktı.

Samsun Havza Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından ekmek fırınlarına yönelik yapılan denetimlerde ekmek gramajları fazla çıktı.

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken evrakları denetlendi. Yapılan denetimlerde ekmek gramajlarının fazla olduğu gözlendi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin derece hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimleri aralıksız devam edecek. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı
Fırın denetimlerinde ekmek gramajları fazla çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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