Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
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Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni patlayan kamyon, ortalığı savaş alanına döndürdü.

Fireni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
22.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde freni patlayan kamyon, ortalığı savaş alanına döndürdü. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyon sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza Turgutreis Amiral Turgutreis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Karabağ istikametine seyreden saman yüklü bir kamyonun iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon hızla geri geri gitmeye başladı. Cadde üzerinde park halindeki bulunan 2 araca çarpan kamyon bir aracı bahçe duvarına çarptırırken, diğer aracı ise devirdi. Kamyon, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. Kazada sadece kamyonun şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun çarptığı otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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