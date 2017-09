Firefox'a Yeni Bir Düğme Geliyor!

Birkaç ay önce Mozilla, Nightly sürümüne ekran görüntüsü yakalama aracı eklemişti, şimdi ise görünüşe bakılırsa kararlı Firefox sürümlerine de bu özellik gelecek. Özellik şu an için herkese açık değil, yalnızca bazı kullanıcılara açık. Etkinleştirildiğinde home tuşunun yanında görünecek, ama eklenti ayarları panelinde üçüncü parti bir eklenti olarak görünmeyecek.



Eğer sizin için etkinleştirilmesini beklemek istemiyorsanız, aşağıdakileri yaparak kendiniz de etkinleştirebilirsiniz (diğer ayarları karıştırmamaya dikkat ederek):



1. Şuraya gidin: about: config



2. Riski kabul ediyorum! tuşuna basın, eğer belirirse.



3. Şunu arayın: extensions.screenshots.system-disabled



4. Eşleşen sırayı çift tıklayın ve değeri "true"dan "false"a değiştirin



5. Tarayıcı sekmesini kapatın ve Firefox'u yeniden başlatın



Bu kullanışlı araç, diğer ekran görüntüsü alma uygulamalarından farklı çünkü sadece web içeriğini çekiyor, ayrıca sayfadaki unsurlara odaklanmayı da çok kolay hale getiriyor, fareyi üzerine getirdiğiniz yere odaklanıyor.



Yakalamak istediğinizi yakaladığınızda üç seçenek veriliyor - iptal, indir veya buluta kaydet.



Özelliğin dağıtılması epey aksamışa benziyor ama en son Firefox 55'i kullanıyorsanız tarayıcınıza her an eklenebilir.





















