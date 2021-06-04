Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı

Twitch yayınında söylediği kelime yüzünden sociablEEvl Twitch'ten 7 günlük ban yedi.

Fire Flux Esports oyuncusu Volkan "sociablEE" Yonal dün Twitch platformunda akşam saatlerinde VALORANT oyununu oynarken haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url= paylaştı fakat daha sonradan bu Tweet'i sildi.

sociablEE neden platformdan ban yediği hakkında bir açıklama yapmazken takipçilerinin söylediklerine göre yayıncı, VALORANT oyununa gelen bir oyuncuya Twitch yayınında "edilgin eşcinsel erkek" anlamına gelen argo kelimeyi kullandığı için Twitch tarafından platformdan yasaklandı.

sociablEE Kimdir?

Daha önce Otherside Esports ve Anatolia Esports takımlarında düellocu pozisyonunda oynayan Volkan "sociablEE" Yonal, geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu Cantuğ "Unlostv" Özsoy ve Salih "Marnque" Onaran'ın üstlendiği Fire Flux Esports takımına transfer olmuştu. Ülkemizde VALORANT arenasında yeni yeni tanınan başarılı Jett oyuncusu şu istatistiklere sahip:

Kaynak: Playerbros