Fırçaların sadece 10 Şubat'ta dik durduğu 'meydan okumasına' NASA'dan yanıt: Sadece fizik
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Fırçaların sadece 10 Şubat'ta dik durduğu 'meydan okumasına' NASA'dan yanıt: Sadece fizik

Sosyal medya platformlarında bir şehir efsanesinin yeniden gün yüzüne çıkması üzerine Amerikan Uzay Ajansı (NASA) devreye girdi. Özel bir yer çekimi gücü nedeniyle süpürgelerin pazartesi boyunca dik durabildiği iddiası için NASA, "Bu sadece fizik" yanıtını verdi

12.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:15
Fırçaların sadece 10 Şubat'ta dik durduğu 'meydan okumasına' NASA'dan yanıt: Sadece fizik

Sosyal medya platformlarında bir şehir efsanesinin yeniden gün yüzüne çıkması üzerine Amerikan Uzay Ajansı () devreye girdi. Özel bir yer çekimi gücü nedeniyle süpürgelerin pazartesi boyunca dik durabildiği iddiası için NASA, "Bu sadece fizik" yanıtını verdi.


Her şey 10 şubat günü bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ile başladı. Bir süpürgenin dik durduğunu gösteren video, "NASA, yer çekimi nedeniyle süpürgenin dik durabileceği tek günün bugün olduğunu açıkladı. İlk başta ben de inanmamıştım" açıklamasıyla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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