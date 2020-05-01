Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı
01.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:36

Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı İzmir'de Çiğli Belediyesinin işçileri, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını alınan önlemler kapsamında kutlarken, fırça saçlarının birer uçları tutularak halaylar çekildi.

Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

İZMİR - İzmir'de Çiğli Belediyesinin işçileri, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını alınan önlemler kapsamında kutlarken, fırça saçlarının birer uçları tutularak halaylar çekildi.

Çiğli Belediyesi işçileri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde kutladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Disk Genel-İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, bürokratlar ve iş yeri temsilcileri de kutlamalarda işçileri yalnız bırakmadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Başkan Gümrükçü ve 8 No'lu Şube Başkanı Gümüştekin'in konuşmalarıyla devam etti. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda kutlamayı takip etti.

Fırça saplarıyla halay

Geçmişten bugüne 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının klasiği haline gelen halay seremonisi, Başkan Gümrükçü ve işçiler tarafından farklı bir yöntemle icra edildi. Korona virüsü ile mücadele kapsamında olası teması engellemek için Başkan Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının birer uçlarını tutarak halay çekti

Sözlerine, etkinliğe katılan tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayarak başlayan Başkan Gümrükçü, "Uzun yıllar süren mücadele sonucunda Türkiye işçi sınıfının da hak olarak kazandığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun. Ben patron değil, belediye başkanıyım. Belediye başkanlığı kar amacı güdülen bir mevki değildir. Dolayısıyla kamu görevini sürdüren siz emekçilerin ürettiği her artı değer, Çiğli halkının faydasınadır. Bu zorlu süreçte halkımıza karşı görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizleri kutluyorum. Unutmamamız gerekir ki belediye halkın, sendika ise işçinin örgütüdür. Bu ikisi bir arada çalışırsa halka daha iyi hizmet veririz. DİSK, Çiğli'nin toprağına kadar işlemiştir. DİSK'li işçi, Tariş'ten bugüne Çiğli'nin tarihine adını yazdırmıştır. DİSK'i de kutluyoruz. Sizin için de, belediye için de ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu sıkıntılı süreçte etle tırnak gibi olursak hem korona virüsü hem de bu düzeni değiştiririz, yıkarız. DİSK'e de, işçiye de, belediyeye de çok zorlu görevler düşüyor; ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alnımızın akıyla çıkacağız. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız. Verdiğiniz emekten dolayı sizleri tekrar kutluyor, hepinize saygılarımı saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haber
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Haber
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı Haber
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Ajda Pekkan Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Mauricio Isla Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Instagram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 16:01:50. #1.15#
title