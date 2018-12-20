Firavun Tutankhamun'un Hazinelerinin Tamamı Bir Araya Getiriliyor

Global Japon Programı'nın bu bölümünde Büyük Mısır Müzesi'ni keşfetmek üzere Piramitlerin cenneti Kahire'deyiz. Japonya hem müzenin kayda değer finansal ortaklarından biri hem de müzede yer alacak antik Mısır hazinelerinin restorasyonunda önemli bir rol oynuyor. …

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