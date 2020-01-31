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Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da

Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

31.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:05
Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da

Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.


Trabzonspor Kulübünden yapılan ve 'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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