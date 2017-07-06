Fıratcan Dalmış, 'Yasaklısın'ı Kliplendirdi!

Çıkış parçası olan 'Yasaklısın'ı geçtiğimiz günlerde Şile'deki doğal güzellik eşliğinde kliplendirme heyecanı da yaşayan Fıratcan Dalmış, 'Müzik çalışmalarımda her geçen gün üzerine daha fazlasını koyarak ilerlemek istiyorum. Yasaklısın, benim bu yoldaki ilk adımım olacak. Bundan sonraki her adımım da, daha iyi isimlerle birlikte daha güçlü olacak.' şeklinde konuştu.

Yönetmen koltuğunda İlay Alpgiray'ın oturduğu klipte Dalmış'a, genç model Neslişah Akray eşlik etti.

Yasak bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klip; 17 Temmuz'da bütün dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine 'Seyhan Müzik' etiketiyle sunulacak.

