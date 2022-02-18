Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı

TİRE, İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Tire Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı.

Tire Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Çetinkal, dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, "Bugün burada ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için bir aradayız. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bu kutlu davanın son şehididir. Hakk'a koşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun acısı halen yüreğimizde kor gibi yanıyor. Başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Programda daha sonra katılımcılara pilav hayrında bulunuldu.

Etkinliğe, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan ve vatandaşlar katıldı.