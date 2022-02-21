Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu'da anıldı
AA, Zafer Göder - Güncel
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Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
BOLU (AA) - Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Bolu Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etkinliğe, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanı Metin Saltan ve Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül de katıldı.
AA / Zafer Göder - Güncel