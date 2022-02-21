Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu'da anıldı - Haberler

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu'da anıldı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu'da anıldı

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

BOLU (AA) - Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bolu Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bolu Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanı Metin Saltan ve Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül de katıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ülkü Ocakları, Bolu, Ege, Güncel, Haberler

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