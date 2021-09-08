Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
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Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı

Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir grup genç, Irak ve Suriye'de görev yapan askerlere destek için Fırat ve Göksu nehirlerinin birleştiği Kızılin köyü kanyonuna 96 metrekarelik Türk bayrağı ile 'Kürt-Türk kardeştir' yazılı pankartı astı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir grup genç, Irak ve Suriye'de görev yapan askerlere destek için Fırat ve Göksu nehirlerinin birleştiği Kızılin köyü kanyonuna 96 metrekarelik Türk bayrağı ile 'Kürt-Türk kardeştir' yazılı pankartı astı.

Besni'de bir grup genç, sınır ötesinde terörle mücadele eden askerlere destek için Fırat ve Göksu Nehri'nin birleştiği Kızılin köyü yakınlarındaki kanyona, dev Türk bayrağı asma kararı aldı. Gençler, özel olarak yaptırdıkları 96 metrekarelik Türk bayrağını kanyonun ortasına asmak için harekete geçti. Çelik halatı kanyonun bir yakasına yerleştirdikten sonra tekneyle gittikleri nehrin ortasına bayrağı denk getiren gençler, sonra halatın diğer ucunu gererek Kızılin köyündeki evin çatısına sabitledi. Bütün bölgeden görülebilen dev Türk bayrağını asan gençler, halatın başka noktasına ise 'Kürt-Türk kardeştir' yazılı pankartı astı.

'AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK'20 kişilik grup adına konuşan Yusuf Çalım, iki nehrin buluşma noktasında Türk askerine destek amacıyla buna karar verdiklerini belirterek, "Burada ay yıldızlı bayrağımızın eksikliğini hissettik. Bayrağımızın her yerde olması gerekiyor. Bunun için arkadaşlarımızla bu kararı aldık ve iki nehrin buluştuğu noktaya dev Türk bayrağımızı astık" dedi.'DALGALANMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Irak ve farklı coğrafyalarda terörle mücadelesine destek olduklarını hatırlatan Savaş Akalın da "Terörle mücadele ederek bizlerin rahat ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayan askerlerimize bu şekilde destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Fırat ve Göksu nehirlerinin buluştuğu Kızılin kanyonunun ortasına astığımız 96 metrekare çapındaki bayrağımız, bölgede birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor. Bayrağımızın ülkemizin her yerinde olduğu gibi burada da dalgalanması bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.


Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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