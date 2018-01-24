Fırat Üniversitesinden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Fırat Üniversitesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şanlı ordunun yanında oldukları bildirildi.



Zeytin Dalı Harekatı'nın adından da anlaşılacağı üzere barışı tesis etmek üzere yürütülmekte olduğu belirtilen açıklamada, "Sınır güvenliği ve işbirliği anlaşmalarına bağlı olarak yürütülen operasyon, PKK/PYD/YPG, DEAŞ, adı her ne olursa olsun, terör örgütlerini sınırlarımızdan uzak tutmak ve onların komşu, dost ve kardeş milletlere olan zulümlerini engellemek üzerine kurgulanmıştır. Çünkü Mehmetçik hep mazlumların yanında olmuştur." denildi.



Harekatın başarıya ulaşması ve teröristlerin hakkettiği karşılığı alması için tüm kalpleriyle dua ettikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk ordusunun belirli etnik grupları hedef aldığı yönünde, üç beş kendini bilmezin yürütmeye çalıştığı dezenformasyonun, kara propagandanın karşısında, üniversitemiz, bilim dünyası ve medyamız, tüm insanlığa doğruları anlatmakla mükelleftir. Suriyeli kardeşlerimiz, yaşam haklarını ellerinden almak isteyen zalimlere karşı ordumuzdan yardım istemiş ve tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan ordumuz bu çağrıya kayıtsız kalmamıştır."