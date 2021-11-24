FIRAT ÜNİVERSİTESİ TROKET TAKIMINI MİSAFİR ETTİK

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST 2021 ödül alan Fırat Üniversitesi Takımı TRoket'i başkanlıkta ağırladıklarını açıkladı.

Başkan Prof. Dr. İsmail DEMİR, İstiklal ve istikbalimiz için etiketi ile yaptığı paylaşımda katıldıkları yarışmalarda önemli tecrübe kazanan TRoket takımı ile yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti.

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