Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman'dan açıklama Açıklaması Fırat Üniversitesinde (FÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde üniversitelerinden kendisinin de bulunduğu 8 akademisyenin yer aldığını bildirdi.

Fırat Üniversitesinde (FÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde üniversitelerinden kendisinin de bulunduğu 8 akademisyenin yer aldığını bildirdi.

FÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman, yaptığı açıklamada, ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekibin bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesine, Türkiye'deki farklı üniversitelerden 196 bilim insanının girdiğini belirtti.

Oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesinin Plos Biology isimli uluslararası bilimsel dergide yayımlandığını ifade eden Yaman, "Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Fırat Üniversitesinden benim de bulunduğum 8 akademisyen yer aldı." ifadesini kullandı.

Bunun kendileri için mutluluk ve gurur verici olduğunu aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Benim ile üniversitemizin Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Atmaca ve Prof. Dr. Süleyman Aydın, Teknoloji Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Eşen ve Prof. Dr. Hakan Fehmi Öztop, Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa İnç ve Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ile Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebru Kavak Akpınar bu listede yer almıştır."

Kaynak: AA