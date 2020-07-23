Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden "Elazığ Deprem Raporu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden "Elazığ Deprem Raporu"

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Elazığ Deprem Raporu" hazırladı.

Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden
23.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:44

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Elazığ Deprem Raporu" hazırladı.

FÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

"Deprem, Türkiye'nin ve özelde Elazığ'ın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu deprem ne ilk, maalesef ne de son olacaktır. Dolayısıyla can kayıplarının, ekonomik sıkıntıların yaşanmaması için tek çaremiz, deprem dayanımı yüksek yapılar inşa etmek ve mevcut deprem dayanımı yetersiz yapı stokunu yenilemektir" ifadelerine yer verilen açıklamada, depremden sonra kısa bir süre içinde Fırat Yapısal Hasar Araştırma Grubu'nun toplanarak deprem kaynaklı hasarlara ilişkin saha incelemeleri yaptığı ve Deprem Kriz Merkezi'ne yardımcı olmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Elazığ merkez ile depremden hasar gören ilçeler ve köyler ziyaret edilerek yapısal hasarların detaylı bir şekilde incelendiği belirtilen açıklamada, inceleme, gözlem, ölçüm, test ve analizler sonucunda ortaya çıkan bulguların bir rapor vesilesiyle paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu raporun amacı, depremin Elazığ'daki binalar üzerindeki etkisini inceleyerek, elde edilen tecrübenin kalıcı ve kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaktır. Bu rapor hazırlanırken, Elazığ'da oluşmuş eski depremler, mevcut yapı stoku ve 24 Ocak depremi dikkate alınmış, sadece sonuçlar değil, sebep ve öneriler de ayrıntılı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan rapora Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin resmi web sayfasından ulaşılabilecek."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ERCAN: İyi güzelde yapıları kontrol edenlerin bir çoğu nedense ağır hasarlı dediği binalara raporunda orta hasar yazıp ben olsam oturmam diye söyleyip çekip gidiyorlar. Bu görevlilerden dolayı Dask tan paramızı alamadık bi zahmet yapılan haksızlıkları da rapor edin. Elazığ halkı olarak çoğumuz çok sıkıntı yaşıyoruz yine de RABBİM Devletime Milletime zeval vermesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Magazin
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden "Elazığ Deprem Raporu" - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 13:02:16. #1.15#
title