Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı

Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nce düzenlenen etkinlikle 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlandı.

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nce düzenlenen etkinlikle 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlandı.

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlendi. Hastane yönetimi tarafından çalışan hemşirelere çiçek hediye edilerek, günlerini kutladı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Murat Gönen, hemşireler gününde arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek. Hastalara sadece ilaç vermek, tansiyon ölçmek değil hastaların acılarını dindirmeye çalışmak, hastalara şefkatle dokunmak bu yüzden hemşire arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Onların gününü kutluyoruz, başarılar diliyoruz" dedi.

 


Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı
Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
Doğu'da en fazla vaka düşüşü Erzincan'da, tek artış Ardahan'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fırat Üniversitesi'nde 'Hemşireler Günü' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:43:17. #1.16#

title