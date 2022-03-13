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Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 14. haftasında oynanan ve misafir takımın sahadan çekilme kararı nedeniyle ertelenen D. Fırat Üniversitesi GSK-Karlıova Yıldırımspor maçı, Elazığ ekibi lehine 3-0 hükmen tescil edildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 14. haftasında oynanan ve misafir takımın sahadan çekilme kararı nedeniyle ertelenen D. Fırat Üniversitesi GSK- Karlıova Yıldırımspor maçı, Elazığ ekibi lehine 3-0 hükmen tescil edildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 14. haftasında D. Fırat Üniversitesi GSK, Karlıova Yıldırımspor'u konuk etti. Türkiye Futbol Federasyonu, 1-0 Elazığ ekibinin üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında sahadan çekilen Bingöl ekibinin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. TFF resmi sitesine de yansıyan durum sonrası puanını 31'e yükselten bordo-beyazlı ekip, 15. haftada oynayacağı Kovancılarspor maçını kazandığı takdirde grup şampiyonluğunu resmen ilan edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Karlıova, Elazığ, Spor, Haberler

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