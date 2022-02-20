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Fırat Üniversitesi, 5 golle kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fırat Üniversitesi, 5 golle kazandı

BAL 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında Fırat Üniversitesi, deplasmanda Dersimspor'u 5-0 mağlup etti.

TUNCELİ (İHA) - BAL 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında Fırat Üniversitesi, deplasmanda Dersimspor'u 5-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında Fırat Üniversitesi GSK, deplasmanda zirve yolundaki rakiplerinden Dersimspor'la karşılaştı. Tunceli Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fırat Üniversitesi GSK, Coşkun Güner'in 54 ve 71. dakikalarda, Umutcan Gökdemir'in 75. dakikada, Muhammed Ali Polat'ın 78. dakikada ve Zindan Altın'ın 85. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 28'e yükselterek grubunda liderliğini devam ettiren bordo-beyazlılar, gelecek haftayı bay olarak geçecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fırat Üniversitesi, Atatürk Stadı, Amatör Lig, Tunceli, Spor, Haberler

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