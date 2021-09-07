Fırat Sefa Öncü, Ofspor'da

Elazığspor'dan alacaklarını gerekçe göstererek yollarını ayıran Fırat Sefa Öncü, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor'la anlaşmaya vardı.

Elazığspor'dan alacaklarını gerekçe göstererek yollarını ayıran Fırat Sefa Öncü, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor'la anlaşmaya vardı.

Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve transfer yasağı sonrası A takıma çıkarılarak 31 maçta bordo-beyazlı formayı giyen Fırat Sefa Öncü'nün yeni takımı belli oldu. Son iki sezonda 5 gol atarak takıma destek veren ve Elazığ temsilcisi 3. Lig'e düştükten sonra alacaklarını gerekçe göstererek serbest kalan Fırat, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki oyuncu forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı