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Fırat Okul: "Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirterek, "Bu bizim için, bu şehir için hem de ilk kez bir araya gelmiş oyuncular için bir tecrübe. Ama Türkiye'deki yerimizi de sağlam tutalım. Hedeflediğimiz ilk 8 içinde yer alalım.

Fırat Okul:
18.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:58

İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirterek, "Bu bizim için, bu şehir için hem de ilk kez bir araya gelmiş oyuncular için bir tecrübe. Ama Türkiye'deki yerimizi de sağlam tutalım. Hedeflediğimiz ilk 8 içinde yer alalım. Avrupa'daki ilerleyişimiz maç maç olacak. Aldığımız sonuçlara göre hedeflerimizi geliştireceğiz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iddialı bir kadro kuran İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Brezilyalı transfer Clarissa Cristina dos Santos'un Londra aktarmalı İstanbul uçuşu pandemi yüzünden sürekli ertelendiği için İzmit'e gelemediği belirtildi. Öte yandan takım, bir hafta sonra antrenmanlarını, maçlarını da oynayacağı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapmaya başlayacak.

Pandemi sürecinin zorluğunu anlatan İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, "Bu süreç tüm takımlar için zor oldu. Kimse ne yapacağını bilmiyordu ve hepimiz evde kalmak zorundaydık. Sporcular evde yaptığı çalışmalarla fit kalmaya çalıştılar ama sahadaki gibi olmadı. Neyse ki bu dönemi bir nebze olsun atlattık. Mutlaka dikkatli olmamız lazım. Bazı kurallar içinde basketbol maçları başlayacak ve devam edecek. Oyuncularımıza dışarıdaki temasları ve hijyenleri konusunda çok uyarılarda bulunduk. Kimseye güvenmemelerini ve kendilerini korumalarını söylüyoruz" dedi.

"Bir transfer daha olacak"

Yeni sezon hazırlıklarını, kadroyu ve hedeflerini değerlendiren Okul, "Sağlık kontrollerinden sonra 7 Türk oyuncumuzla ilk antrenmanımızı yaptık. Arkasından alt yapı çalışmalarımız sürecek. Bir tane daha transfer yapacağız. Yerli mi yabancı mı henüz netleştirmedik. Euroleague kuraları çekildi. Kalırsak çok yoğun bir maç programı olacak. Ayda 9 maç yapabiliriz. Zor tempolu maçlar olacak. Kadronun güçlü olması sezonu iyi tamamlamak adına değerli. Çalışmalara başladık. Sakatlıksız, iyi bir sezon geçmesini diliyorum. Gerçekçi olmak lazım. Hem Türkiye, hem de Avrupa'da oynayabilmek ciddi bütçeler istiyor. Daha önce Eurocup'ta yarı finale kadar gittim. Fenerbahçe ile Final-Ffour'da final oynadım. Oralarda nasıl kadro olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bizim bütçemiz mütevazi ama sonuç alabilecek kadro oluşturduk. En önemli etken; sakatlık olmaması ve oyuncularımızın performansının yükselmeye devam etmesi. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Bu bizim için, bu şehir için hem de ilk kez bir araya gelmiş oyuncular için bir tecrübe. Ama Türkiye'deki yerimizi de sağlam tutalım. Hedeflediğimiz ilk 8 içinde yer alalım. Avrupa'daki ilerleyişimiz maç maç olacak. Aldığımız sonuçlara göre hedeflerimizi geliştireceğiz" diye konuştu.

"Altyapı bizim için olmazsa olmaz"

Oyuncuları kontrollü bir şekilde yukarı çıkarma hedefinde olduklarını anlatan başarılı antrenör, "Pandemiden dolayı ertelediğimiz hedefimiz vardı; gelişim takımı kurmak. Çocukların genç takımdan çıktıktan sonra direkt A takımdaki bocalamaya girmeden, arada maç eksikliğini tamamlayacak şekilde organizasyon kurmanın peşindeydik. Pekiştirip önümüzdeki sene yapmak istiyoruz. Ayrıca okulların kapalı olması, pandemi süreci bizi sekteye uğraştı. Çocuklar antrenmansız. Yeni oyuncu araştırması ve onları buraya kanalize etme çalışmalarımız sürüyor. Okulların ve salonlarının antrenmanlara açılması da gelişmelerle alakalı. Altyapı bizim için olmazsa olmaz. Burada sadece 'A takımla bir şeyleri yapıyoruz' dedirtmeyiz. Altyapılarda sayısız şampiyonluklarım var. Milli takımlarda çalıştım. Benim için alt yapı çok değerli. Kaç tane oyuncu çıkarabilirsem hem benim için, hem şehir için çok değerli olacak" şeklinde konuştu.

"Ligdeki hedef, ilk 8"

Geçen yıl kimsenin kendilerini Türkiye Kupası'nda finale geleceklerini düşünmediklerini söyleyen Fırat Okul, "Kadın basketbolu böyle bir şey. Bir ritm, bir hava yakalarsınız, oyuncular ruhlarını ortaya koyar ve bir anda hiç ummadığınız yerde olabilirsiniz. Bu sene rakipler daha güçlü, kuvvetli kadrolar kurdu. Daha çok paralar harcadı. Biz iddialıyız. Şehrin bize verdiği destek ve oyuncuların birbirine olan saygısıyla iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Yabancı oyuncularımızın da gelmesiyle hedeflerimizin çok çok üstünde işler yapacağımızı düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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