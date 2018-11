Fırat Nehrinde Sonbahar Güzel Görüntüler Oluşturuyor

Araban ilçesinde sonbahar, ilçenin doğal mekanlarından olan Fırat Nehri kıyısında görülmeye değer kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gaziantep'in Araban ilçesinden geçen Fırat Nehri, yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunarken, sonbaharın son günlerinde de renkli görüntülere sahne oldu.

Araban ilçesine bağlı Tarlabaşı kırsal mahallesi sınırında bulunan, her alanı doğal mekanlar ile her türden doğal bitki örtüleriyle kaplı olan Fırat Nehri kıyısında her mevsim ayrı güzellikler ortaya çıkıyor. Özellikle temiz havasıyla birlikte insanlara rahat nefes alma imkanı sunan Fırat Nehri kıyısı sonbahar mevsiminin son günlerinde sarı-kırmızı renklere büründü.

Şehir ortamı ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen insanların uğrak noktası olan Araban ilçesindeki Fırat Nehri kıyısı kartpostallık manzaraları ile doğa sevenleri kendine çekmeye devam ediyor. Nehir kıyısına akın eden vatandaşlar doğal bir ortamda hoşça vakit geçirdikten sonra gördüklerini ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çekiyor. - GAZİANTEP