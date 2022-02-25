FIRAT NEHRİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ CESET BULUNDU

FIRAT, MALATYA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bir temizlik görevlisi tarafından Fırat Nehrinde, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Ercan Ateş'e (16) ait ceset bulundu.

Akşam saatlerinde Fırat Nehri kıyısında temizlik yapan belediye işçisi, suda bir ceset olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak dalgıç polislerden yardım istedi. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan ve üzerinde Ercan Ateş'e ait kimlik bulunan cesette çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Ateş'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis cinayet şüphelisi veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)