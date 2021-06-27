Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu
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Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | 3. Sayfa

Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne balık tutmaya gelen genç, dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşerek boğuldu.

Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne balık tutmaya gelen genç, dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşerek boğuldu.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Köseler bölgesinde meydana geldi. Gümüşgün Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki M.K. ile babası D.K. birlikte balık tutmak için Fırat Nehri kenarına indi. İddiaya göre balık tutmak isteyen M.K. dengesini kaybederek kayalıklardan Fırat Nehri'ne düşerek gözden kayboldu. Gencin gözden kaybolduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen M.K.'nin cansız bedeni Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği Polis Dalgıç Ekiplerince çıkarıldı. M.K.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu
Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu
Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu
Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel

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