Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kadınlar, Fırat Nehri kıyısından topladıkları taşları, nişasta hamuru ile kapladıktan sonra boyayıp, hediyelik bebeğe dönüştürüyor.

Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar
18.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:12

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kadınlar, Fırat Nehri kıyısından topladıkları taşları, nişasta hamuru ile kapladıktan sonra boyayıp, hediyelik bebeğe dönüştürüyor. Satışa çıkarılan taş bebeklerden elde edilen gelir de kursiyer kadınlar arasında paylaştırılıyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde 45 branşta 178 kursta eğitim gören 2 bin kadın, hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Özellikle hediyelik ürün yapımının ilgi gördüğü kurslarda ortaya çıkan ürünler de satış noktasında ilçeyi ziyarete gelenler tarafından alınıyor. Satışlardan elde edilen gelir de malzeme gideri yapıldıktan sonra emek veren kursiyerler arasında paylaşılıyor.

NEHİR KIYISINDA TAŞ TOPLUYORLARMerkezdeki 'Otantik Taş Bebek Kursu' da kadınların el emeklerini ortaya koyduğu kurslar arasında yer alıyor. Fırat Nehri kıyısından toplanan taşların boyutuna göre tasnifinin ardından iki ayak, bir gövde ve bir baş bölümü olmak üzere 4 taşın birleştirilmesiyle taş bebek meydana çıkarılıyor. Taşların nişasta hamuru ile yapılan harç ile kaplanmasının ardından taş bebek, boyanarak son şekli veriliyor. Hakim, avukat, doktor, öğretmen, polis gibi meslekleri andıran kıyafetler çizilerek ilgi çekici hale getirilen bebekler daha sonra Halfeti'yi ziyarete gelenlere satılıyor. Otantik Taş Bebek kursuna katılan 40 kadın da sık sık bebek yapmak için ihtiyaç duyulan taşları toplamak için Fırat Nehri kıyısına gidiyor. Zaman zaman suya da girerek nehir kıyısının bulunduğu bölümde yassı olmasına özen gösterdikleri taşları toplayan kadınlar, daha sonra kuruttukları bu taşları halk eğitim merkezine götürüyor. Burada işlemden geçirilen taşlar bebeğe dönüştürüldükten sonra satışa hazır hale geliyor.Kursa katılan ve nehir kıyısında taş toplayan kursiyerlerden biri, "Taş bebek yapmak hem zevkli hem de ortaya çıkardığımız eserler ile dikkat çekici. Bundan dolayı taş bebek yapmayı çok seviyoruz. Bebek yapımı için uygun taşı bulmak için de Fırat kıyısına geliyoruz. Burada topladığımız taşları merkeze götürüp, boyutlarına göre bebeğe dönüştürüyor ve ardından satışa sunuyoruz. Bundan hem gelir elde ediyor, hem boş zamanımızı değerlendiriyor, hem de ortaya sanat eseri çıkarıyor olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.MOZAİKLER BİZE ESİN KAYNAĞI OLDUHalfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, yörede ortaya çıkarılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken mozaiklerin taş bebek kursunda kendilerine esin kaynağı olduğunu söyledi. Fırat Nehri kıyısındaki taşları el sanatlarına dönüştürmeyi düşünmeleri ile Otantik Taş Bebek kursunun ortaya çıktığını anlatan Arıkan, şunları söyledi: "Bölgemizde bulunan tüm malzemeleri kullanarak, yöreye özgü bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Fırat Nehri'nden çıkan taşları da nasıl el sanatlarına dönüştürülebilir diyerek proje çalışması başlattık. Bu kapsamında 40 kursiyerin katılımıyla 3 kurs hazırladık. Fırat Nehri su seviyesi indiği zaman ortaya çıkan taşları seçerek taş bebek dediğimiz, geçmişi Osmanlı'ya kadar dayanan taş bebekleri yöresel kıyafet giydirmesi yaparak süs eşyasına dönüştürüyoruz. Taş bebek yapımı 4 taştan oluşuyor. Yuvarlak olan baş kısmı, uzun olan gövde ve iki küçük ayağın olacağı taşları buluyoruz. Fırat Nehri kıyısından topladığımız bu taşları daha sonra nişasta hamuru ile kaplanıp, boyanıyor ve böylece hazır hale gelmiş oluyor. Usta öğreticiler ve kursiyerlerimize malzeme temini yaparak hem istihdam hem de eğitim veriyoruz. Bütün kursiyerlerimiz el emeklerini kullanarak, yaptıkları çalışmaların satışı sağlanmasıyla elde edilen gelirin yarısını alarak kendilerine de kazanç sağlıyorlar."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit...
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Bülent Uygun Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Fırat Nehri'nden topladıkları taşları hediyelik bebeğe dönüştürüyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:13:06. #1.14#
title